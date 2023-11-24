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Aydın'daki firari hırsız polise yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, suçlulara geçit vermeyen polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 15 adet hırsızlık suçuna karışan toplamda 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahsı yakaladı.

İHA
Aydın’daki firari hırsız polise yakalandı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik olarak yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda 15 adet hırsızlık dosyasından aranması olan ve 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs, Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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