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Haberler Aydın Aydın'da rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Aydın'da rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış ve birlikte gelen kuvvetli rüzgar zor anlar yaşattı. Rüzgar sebebiyle kopan bir ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi zarar verdi.

İHA
Aydın’da rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Aydın genelinde yer yer etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nazilli'de de etkisini gösteren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar dolayısıyla cadde üzerinde kopan ağacın dalı büyük bir gürültü ile seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü aracını durdurarak dışarı çıktı. Camları kırılan ve tavanı ezilen aracın içinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, büyük panik yaşadı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay nedeniyle trafiğe kapanan yolda önlem alırken, otomobili ağacın altından çıkarmak için çalışma başlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağacı testere ile kesti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı.

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