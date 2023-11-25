Baskın yapılan evde cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda, 36 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili E.Z. yakalandı. Ekipler, Nazilli'de bir kişinin yasadışı silah ve mühimmat imal ederek ticaretini yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, şüpheli E.Z'ye ait eve operasyon düzenlendi. Aramada 24 farklı çapta tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 105 tabanca fişeği, 60 basılmış fişek, 130 kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 36 tabanca-tüfek parça ve tertibatı, 40 şarjör, 14 ağzı açılmış namlu ve kovan doldurma makinesi ele geçirildi.