  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kaygan yolda sürat ölüm getirdi

Kaygan yolda sürat ölüm getirdi

KAZIM YÖRÜKCE
Kaygan yolda sürat ölüm getirdi
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yağışlı hava ve aşırı sürat nedeniyle motosikletiyle kaza yapan Abdi Özdemir (67) hayatını kaybetti. Kaza, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki AVM kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. İşten çıkarak evine giden ve süratli olduğu öğrenilen Abdi Özdemir (67) yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosikletten düşen Özdemir ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA