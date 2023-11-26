Kaygan yolda sürat ölüm getirdi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yağışlı hava ve aşırı sürat nedeniyle motosikletiyle kaza yapan Abdi Özdemir (67) hayatını kaybetti. Kaza, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki AVM kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. İşten çıkarak evine giden ve süratli olduğu öğrenilen Abdi Özdemir (67) yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosikletten düşen Özdemir ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.