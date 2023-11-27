Aydın’da aranan 6 bin 645 kişi yakalandı

Aydın'da polis ekiplerince 2023 yılında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 bin 645 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 2023'ün Ocak ayından bu yana yapılan çalışmaların faaliyet raporunu açıkladı. Bu kapsamda polis ekiplerince sene başından günümüze kadar il genelinde 113'ünün hakkında 10-20 yıl arasında hapis cezasının bulunduğu, toplamda 6 bin 645 firari şahıs yakalandı. Yakalanan firarilerden bin 967'si Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bu yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda yakayı ele verdi. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda hız kesmeyen Aydın polisi, 57 ekip 171 personelin katılımıyla yeni bir operasyon düzenledi. Operasyonlarda hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 15 şahıs yakalandı.