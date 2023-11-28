Ağaca çıkan genç dokunduğu elektrik tellerindeki akıma kapılarak can verdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Satılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Sabri C. kozalak toplamak için ağaca çıktı. Sabri C. ağacın yakınında bulunan elektrik tellerine dokununca akıma kapıldı.

Olayı gören yakınları hemen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni bölgeden alınarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.