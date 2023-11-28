Aydın’da çalınan otomobil Manisa’da bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinden çalınan otomobil, oto hırsızlık dedektiflerinin titiz çalışması ile Manisa'da bulundu. Efeler merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki otomobili çalınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 20 güvenlik kamerası izleyerek yaptığı çalışma sonucu, üzerine farklı bir plaka takılan çalıntı araç Oto Hırsızlık Dedektifleri tarafından Manisa'da bulundu. Aracı çalan O.G. yakalanarak gözaltına alındı. O.G. işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.