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Haberler Aydın Kürşat Başkan yağmur çamur dinlemiyor

Kürşat Başkan yağmur çamur dinlemiyor

HABER MERKEZİ
Kürşat Başkan yağmur çamur dinlemiyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Cumhuriyet Mahallesi 228 Sokak'ta başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özcan, eski ve kullanışsız yolun iş makineleri ile kazınmasının ardından parke taşı döşeme faaliyetlerine başlanacağını kaydetti. Beraberinde daire müdürleri ile bölgede inceleme yapan Özcan, eski SSK Hastanesi çevresinde tüm yolların bir bir yenileneceğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğini ifade etti.

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