Nazilli’ye 100 milyon liralık dev yatırım

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin sel sorununa neşter vuracak 100 milyonluk altyapı projesi için çalışmaların başladığını müjdeledi. Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin önemli sorunlarından birini daha çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Nazilli'nin ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarını halletmek için sık sık Ankara'da bakanlıkları ziyaret eden ve planlanan projeleri bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'de sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin başladığını duyurdu. Ankara'da bakanlıkları ziyaret eden ve planlanan projeleri bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarını halletmek için yürüttükleri çalışmalar sonucunda sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin başladığını duyurdu.

İLK KAZMA VURULDU

Yağmur sularının kontrol altına alınmasıyla muhtemel taşkın tehlikelerinin önüne geçileceğini kaydeden Özcan; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, orada çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burası 1950'li yıllarda yapılmış devülasyon kanalı kuzeyinden gelen suların Gireniz Çayı'na akıtılması neticesinde şehri su basmasının engellendiği noktalardan bir tanesi. Zaman içerisinde deği��en şartlar, yanlış yatırımlar ve yanlış işlemler neticesinde burası tıkanıyordu. Yıldıztepe, Ocaklı gibi mahallelerimiz sel sularına maruz kalıyordu. Ciddi manada bir sel baskını yaşanıyordu. Bu büyük bir yatırım. Nazillimizin önemli sorunlarından birini daha çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.