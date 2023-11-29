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Haberler Aydın Sağlıklı ve eğlenceli bir güne sabah sporu ile başlıyorlar

Sağlıklı ve eğlenceli bir güne sabah sporu ile başlıyorlar

HABER MERKEZİ
Sağlıklı ve eğlenceli bir güne sabah sporu ile başlıyorlar
Sosyal belediyecilik kapsamında Nazilli Belediyesi'nin 13 yıldan bu yana sürdürdüğü sabah sporları, tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kapalı Spor Salonu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Utku Duru gözetiminde haftanın üç günü müzik eşliğinde hem dans edip hem de spor yapan kadınlar Başkan Özcan'a teşekkür etti. Nazillili bayanlar için Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetlerin de arttırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin her alanda gelişimi için sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.
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