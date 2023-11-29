Söke ilçesinde bulunan bir otelde ölüme atladı

AYDIN'IN Söke İlçesine Murat Derman (67)kaldığı otelin odasındankendini aşağıya bırakarakcanına kıydı. Oteldekalan Murat Derman,iddiaya göre otelin 3'ncükatındaki odasında balkondankendini boşluğabıraktı. Beton zeminedüşen yaşlı adam kanlariçerisinde kaldı. İhbarüzerine olay yerine sağlıkve polis ekipleri sevkedildi. Sağlık ekiplerininyaptığı kontrolde Derman'ınöldüğü belirlendi.Yaşlı adamın cenazesiolay yerinde yapılaninceleme sonrası otopsiişlemleri için Söke FehimeFaik Kocagöz DevletHastanesi morguna kaldırıldı.