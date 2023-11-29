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Haberler Aydın Söke ilçesinde bulunan bir otelde ölüme atladı

Söke ilçesinde bulunan bir otelde ölüme atladı

KAZIM YÖRÜKCE
Söke ilçesinde bulunan bir otelde ölüme atladı
AYDIN'IN Söke İlçesine Murat Derman (67) kaldığı otelin odasından kendini aşağıya bırakarak canına kıydı. Otelde kalan Murat Derman, iddiaya göre otelin 3'ncü katındaki odasında balkondan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derman'ın öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi işlemleri için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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