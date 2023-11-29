Söke ilçesinde bulunan bir otelde ölüme atladı

AYDIN'IN Söke İlçesine Murat Derman (67)
kaldığı otelin odasından
kendini aşağıya bırakarak
canına kıydı. Otelde
kalan Murat Derman,
iddiaya göre otelin 3'ncü
katındaki odasında balkondan
kendini boşluğa
bıraktı. Beton zemine
düşen yaşlı adam kanlar
içerisinde kaldı. İhbar
üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekiplerinin
yaptığı kontrolde Derman'ın
öldüğü belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi
olay yerinde yapılan
inceleme sonrası otopsi
işlemleri için Söke Fehime
Faik Kocagöz Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı.