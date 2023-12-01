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Aydın'da korkunç olay! Tarlayı süren baba bebeğini ezdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki tarlada korkunç bir olay yaşandı. Traktörle tarlayı süren baba, manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki oğlunu ezdi. Kanlar içinde kalan talihsiz bebek hayatını kaybetti.

İHA
Aydın’da korkunç olay! Tarlayı süren baba bebeğini ezdi

Aydın'da Kuyucak-Nazilli Karayolu üzerinde bulunan bir tarlada akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi, traktörle tarla sürerken geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki oğlu Yusuf Halbini'yi görmeyerek ezdi. Çocuğunun çığlığını duyan baba, traktörden indiği sırada oğlunu kanlar içerisinde yerde buldu.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan baba yasa boğuldu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Halbini'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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