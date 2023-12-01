Başkan Atay ile Efeler’de örnek işler, marka projeler

Efeler'i "Marka Kent" yapmak için açılıştan açılışa koşan Başkan Atay, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergiliyor. Kestiği her kurdelede; bilimin ışığını, adaletin gücünü, dayanışmanın yakınlığını ve paylaşmanın sıcaklığını yansıtan Atay'ın 4 yılda vatandaşların hizmetine sunduğu ve ülke genelinde yankı bulan örnek projelerden bazıları şu şekilde gerçekleşti;

Sunduğu olanaklar ve konforlu ortamı ile başta gençler olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın ikinci evi olan 13 Kitap Kafe hizmete girdi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere okul dışı eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) kuruldu. Öğrenmeyi açık havada eğlenceli ve kalıcı hale dönüştüren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı inşa edildi. Park, yurt içi ve yurt dışından binlerce bilim meraklısının gözde adresi oldu.

Balkan Şampiyonası gibi uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan ve genç sporcuların yetişmesine destek olan ilk açık hava olimpik tırmanma duvarı hizmete açıldı.

SOSYAL TESİSLERLE HİZMET

Efeler'de yaşayan ve kenti ziyaret eden kadınların ücretsiz ikramlar eşliğinde özgürce sosyalleşebildikleri 6 Hanımevi açıldı. Özellikle çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebildikleri 5 gündüz bakımevi faaliyete girdi.

Vatandaşların karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarının ruhsal etkilerini azaltmaya yardımcı olan 3 Psikososyal Destek Merkezi Efeler halkının hizmetine sunuldu. Uygulamaya konulacak sosyal projelerin bilimsel altyapısını hazırlayan Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) açıldı.

KÜLTÜR VE SANATTA MARKA

Felsefenin doğduğu topraklar olan Efeler'de Başkan Atay'la birlikte şehrin ruhuna kültür ve sanatın inceliği de dokundu. Kentin ilk film festivali usta sanatçı Altan Erkekli'nin adını taşıyan Altan Erkekli Film Günleri, 4 gün boyunca ilçeye beyaz perdenin büyülü dünyasını araladı. 90 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı 10 gün süren ilçenin ilk kitap fuarı olma özelliği taşıyan 1. Efeler Kitap Günleri, Pınarbaşı Mesire Alanı'nın muhteşem doğasında vatandaşlara eşsiz bir edebiyat serüveni yaşattı.

Atay'ın kurduğu Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi, ilçede ve ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda oyun sahnelerken şehirde 122 kez sergi, söyleşi ve konser düzenlendi. Efeler Belediyesi Kültür Yayınları da 18 eserin baskısını yaparak kentin kültürel zenginliğine katkı sundu.

UNUTULMAZ İSİMLERE VEFA

Türkiye'nin kültür-sanat birikimine adlarını altın harflerle yazdıran Münir Özkul, Adile Naşit ve Aydın Boysan'ın isimleri de Efeler'in en işlek noktalarından olan Sevgi Yolu mevkiindeki sokaklara verildi.

Kentin kurtuluşunda önemli rol oynayan ve milli mücadeleye büyük katkı veren Kuvayımillîye Milis Binbaşı Danişmentli İsmail Efe Anıt Heykeli de bu dönemde Efeler'e kazandırılırken Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Uğur Mumcu Parkı'nda 100. Yıl Anıtı açıldı.

YÜZDE 100 KADIN EMEGI

EFELER'İN bereketli topraklarında yetiştirilen ilçeye özgü lezzetlerin ülke çapında tanıtılması amacıyla 2 Gastronomi Festivali düzenlendi. Belediyenin tarım arazilerinde ürettiği yerli ürünler tamamı kadın personelden oluşan yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda katma değer kazandıktan sonra Efe Bakkal ve efelerpazari. com aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazara sunuldu.

Yeşil ile iç içe konseptiyle alternatif tatil anlayışını benimseyenlerin uğrak noktası haline gelen Doğa Otel ve Restoran faaliyete girdi. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra dar geçimli çocuklu ailelere her gün 2 bin 500 litre süt ve bin 450 aileye günlük kumanya yardımında bulunuluyor.