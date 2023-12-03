Şehir eşkıyalarına şafak operasyonu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir düğünde koro halinde havaya silahlarla ateş açan düğün magandaları yakalandı. Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde yaşandı. Gerçekleşen bir düğün sonrasında şehir eşkıyaları uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya defalarda ateş açtı. Magandalar, bir de o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

EVLERİNDE YAKALANDI

EKİPLER, kimlikleri belirlenen 5 şehir eşkıyasının evlerine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken gözaltı sayısının artabileceği iddia edildi.