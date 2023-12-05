Aydın’da şüpheli ölüm: Evde asılı bulundu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki Yusuf Aksoy, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan bağlı tavana asılı halde ölü bulundu. Odada etrafı perdeyle kapatılan Aksoy'un ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Nazilli ilçesinde oturan Yusuf Aksoy, 2010'da eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Oğulları farklı illerde oldukları için kimsesi olmayan Aksoy'un bir ay boyunca dışarıya çıkmaması komşularını şüphelendirdi.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, Yusuf Aksoy'u evinin salonunda iple tavana asılmış halde ölü buldu. Etrafı perdeyle çevrelenmiş ve elleri arkadan bağlı şekilde bulunan Aksoy'un şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. 2 çocuk babası Aksoy'un bir süre önce İstanbul'daki evini sattığı ve bu şahısla problemleri olduğu öne sürüldü.