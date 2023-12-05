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Haberler Aydın Yolda yüzünden yaralı olarak bulundu, hastanede can verdi

Yolda yüzünden yaralı olarak bulundu, hastanede can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gece saatlerinde yolda yüzünden yaralı olarak bulunan Yusuf Aksoy (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede darbedildiği belirlenen Aksoy'un ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

DHA
Yolda yüzünden yaralı olarak bulundu, hastanede can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün saat 02.00 sıralarında yerde bir kişinin yaralı olarak yattığını fark edenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının üzerinden çıkan kimlikten isminin Yusuf Aksoy olduğu belirlendi.

Durumu ağır olan Aksoy, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yara ve kızarıklıklar bulunan Aksoy, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darba bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde durulan Aksoy'un, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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