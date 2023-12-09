Kıskançlık cinayetinde müebbet hapis istemi

Aydın'da geçtiğimiz şubatta İncirliova ilçesinde iş insanı Sabri Varol, 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandığı 2 çocuk annesi Gülçin Yılmaz'ı unutamayarak eski eşinin Nejat Paşalı ile ilişkisi olduğunu öğrenince kıskançlık krizine girdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Takip ettiği eski eşinin, sevgilisiyle buluştuğu sırada Varol, telefonla arayıp Gülçin Yılmaz'a "O adamla ne işin var" dedi ve tehditler savurdu. Bunun üzerine sevgilisinden telefonu alan Nejat Paşalı, 'Ne hesabın varsa benimle gör' diyerek Varol'un kendisini çağırdığı yere gitti. İkili çay kenarında buluşurken aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Varol, belinden çıkardığı bıçağı savururken Paşalı ise eline geçirdiği sopayla Varol'un kafasına vurdu. Aşırı kan kaybeden Varol, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Paşalı hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM'

TUTUKLU sanık Nejat Paşalı, davanın üçüncü duruşmasında cinayetin detaylarını anlattı. Paşalı, "Benim Gülçin'le ilişkimi öğrenince Sabri kıskançlık krizine girmiş. Gülçin'i telefonla arayıp tehdit etti. Ben de kendisine 'ne hesabın varsa benimle gör' dedim. Alkollü olan Sabri, 'Gülçin'in peşini bırakmazsan seni öldürürüm' diyerek bana küfretti. Bana bıçakla saldırınca elimdeki sopayla birkaç kez kafasına vurdum. Boğuşma sırasında düşmüştü. Tampon yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Böyle olsun istemezdim" dedi.