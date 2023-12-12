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Haberler Aydın Çalınan kamyonet Muğla’da bulundu

Çalınan kamyonet Muğla’da bulundu

KAZIM YÖRÜKCE
Çalınan kamyonet Muğla’da bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin peşine düşen jandarma ekipleri, yapılan titiz çalışma sonucu kamyoneti Muğla'nın Yatağan ilçesinde buldu. Çine İlçesi Kuruköy Mahallesinde bir şahsa ait evinin önünde park halinde bulunan kapalı kasa ticari kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. İlgili kurumlara konu hakkında bilgi verilmesinin ardından jandarma ekiplerinin olay yeri, çevresinde ve geçebileceği güzergâhlarda yaptıkları detaylı araştırma sonucu H.T. isimli şüpheli tespit edildi. Muğla'nın Yatağan ilçesi Şahinler mahallesinde şüpheli H.T. çalıntı araç ile birlikte yakalandı.
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