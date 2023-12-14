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Haberler Aydın İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

Aydın Nazilli'de sıralı otogaz sistemleri yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Bir otomobilin LPG tankı boşaltımı sırasında oluşan patlama korkuya yol açtı. Olay sonucunda 1 kişi yaralanırken 4 araçta ise hasar oluştu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesindeki sıralı otogaz sistemleri yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, patlamada 4 araçta hasar oluştu.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

Olay, Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri yapan F.K.'ye ait iş yerinde otomobilin LPG tankından gaz boşaltımı sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü patlamada M.A. isimli işçi yaralanırken, patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

Sağlık ekipleri de yaralı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İş yerinin çatısındaki çökme tehlikesine karşı polis ekipleri geniş çapta güvenlik önlemi aldı. Patlamada iş yerinde bulunan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerinde bomba gibi patladı! LPG tankı korkuya yol açtı

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Patlama sırasında alevlerin iş yerini kapladığı ve bir kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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