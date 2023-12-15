Aydın’da milyonluk tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelilere suçüstü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre tarihi eser satışının yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, E.B. ve E.T. isimli 2 şüpheli şahsı, ellerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterlerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1 adet madalyon, 3 adet altın sikke, 37 adet gümüş sikke, 44 adet sikke, 6 adet gümüş yüzük, 3 adet obje ele geçirildi. Ele geçirilen 94 parça eserin, Aydın Müze Müdürlüğü tarafından Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.