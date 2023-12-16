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Haberler Aydın Aranan şahıs trende yakayı ele verdi

Aranan şahıs trende yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Aranan şahıs trende yakayı ele verdi
Aydın'da çeşitli suçlardan aranması olan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu trende gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kuyucak ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilçeye bağlı Beşeylül Mahallesinde İzmir-Denizli arası sefer yapan yolcu treni içerisinde yapılan kontrolde, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan M.D. yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
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