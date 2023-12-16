Aydın’da tarihi eser satıcılarına suçüstü

Aydın'da ellerinde bulunan tarihi eserleri 45 bin dolar karşılığında satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen 94 parça eserin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlendi. Ekipler, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri yaptıkları baskında E.B. ve E.T. isimli şüphelileri ellerinde bulunan tarihi eserleri 45 bin Amerikan Doları karşılığında satmak isterlerken suçüstü yakaladı. Baskında 1 madalyon, 3 altın sikke, 37 gümüş sikke, 44 sikke, 6 gümüş yüzük ve 3 obje ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 94 parça eser, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.