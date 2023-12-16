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Haberler Aydın Kaybolan iş insanı dört koldan aranıyor

Kaybolan iş insanı dört koldan aranıyor

Didim açıklarında tek başına teknesiyle açılan ve ortadan kaybolan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya için hem denizde hem de havadan arama çalışması başlatıldı. Balıkçıların fark ettiği teknede Cinkaya’nın telefonunun bulunması genç adamın düşmüş olma ihtimalini artırıyor.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Kaybolan iş insanı dört koldan aranıyor

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya, teknesi FBR ile geçtiğimiz gün İzmir'in Didim ilçesinden denize açıldı. Ünlü iş insanının bir süre sonra yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı fakat cep telefonunun çalmasına rağmen açılmaması en dişe yarattı.

TELEFONU TEKNEDE BULUNDU

Cinkaya'nın ailesi durumu Sahil Güvenliğe bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Didim'in karşısında bulunan Eşek Adası yakınlarında avlanan balıkçılar, Cinkaya'nın teknesini farkedince, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdiler. Teknede yapılan araştırmalar sonucunda, ünlü iş insanına ulaşılamazken, telefonu ise tekneden çıktı. Cinkaya'ya ait tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

DALGIÇ ADAMLAR ÇAĞRILDI

Yasin Cinkaya için Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar denizde arama çalışması başlatırken, havadan da helikopter ve uçaklarla tarama yapıldı. Talihsiz adamdan hala haber alınamazken, bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taşburun açıklarından Eşek Adası'na yakın yerde bir şahsın düştüğünü duyduk. Sahil Güvenlik ekipleri, uçaklar ve dalgıçlar arama yapıyor. Biz de merakla sonucu bekliyoruz" diye konuştu. Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizlispor eski yöneticisi olan 45 yaşındaki Yasin Cinkaya'nın denize düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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