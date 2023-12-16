Pehlivan develer Buharkent’te kozlarını paylaşacak

Aydın Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için 30 yılı aşkın süredir düzenlenen deve güreşi şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin en büyük ve en modern Deve Güreşi Sahası'nda gerçekleşecek olan güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nin ünlü güreş develeri, alanda kozlarını paylaşacak. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, etkinliğe tüm halkı davet ederek, "Milletimizin en önemli kültürel unsurlarından ve en önemli değerlerimizden olan deve güreşleri bu bölgede yaygın bir şekilde yapılıyor. Buharkent olarak biz de yıllardır deve güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz. Ege, Akdeniz ve Marmara'nın en pehlivan ve en bilinen develeri bu sahada güreş tutacaklar. Bu coşkuyu, bu güzel şenliği izlemeye herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.