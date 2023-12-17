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Haberler Aydın İncirliovalılara içleri ısıtan destek

İncirliovalılara içleri ısıtan destek

İHSAN KARATAŞ
İncirliovalılara içleri ısıtan destek
AYDIN'IN İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı AK Partili Aytekin Kaya, ilçede dar gelirli ailelere yönelik yakacak yardımında bulundu. Fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yaptığı sosyal belediye hizmetleri ile İncirliova'da yaşayan dar gelirli vatandaşların yanında olan İncirliova Belediyesi, ilçenin öz kaynaklarını kullanarak Aralık ayının ilk yarısında 350 aileye yakacak desteğinde bulundu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ilçede yaşayan herkese eşit ve adil hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren İncirliova Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara ücretsiz yakacak desteğinde bulunduklarını belirtti.
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