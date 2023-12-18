‘Aday sürücü ehliyetli’ genç alkollü olarak kaza yaptı

Kuşadası'nda A.A. (21) isimli genç, Davutlar kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobil yan yatıp takla atarak durabildi. Olay yerine gelen ambulansla A.A. ve yolcu konumundaki kız arkadaşı olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde A.A.'nın aday sürücü ehliyeti bulunduğu ve 200 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi. Otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenilen aday sürücünün ehliyetine el konuldu.