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Haberler Aydın Tarihi eser ararken suçüstü yakalandı

Tarihi eser ararken suçüstü yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Tarihi eser ararken suçüstü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaparken 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazlı mahallesi Belen Tepesi Mevkiinde gerçekleştirilen devriye esnasında M.N.T. isimli şüpheli şahıs tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 1 adet dedektör, 1 adet kazma, çapa, demir testere ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken M.N.T. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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