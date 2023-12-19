Aydın’da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A.Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.Y'nin kaldığı adres belirlendi. Operasyonla yakalanan hükümlü, tutuklanıp cezaevine teslim edildi.