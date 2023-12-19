Kayıp iş insanı deniz dibinde aranacak

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken, İzmir ve İstanbul'dan gelecek dalgıç ekipleri ile deniz dibinden de arama çalışması yapılacağı öğrenildi. Ekipler şimdiye kadar Eşek Adası etrafındaki çalışmalardan sonuç alamazken, arama alanının genişletildiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Cinkaya, teknesi ile 14 Aralık'ta Didim'den denize açıldı. Ailesinin ulaşamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Cinkaya için Sahil Güvenlik ekipleri 6 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor.