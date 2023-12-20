Aydın’da yasa dışı bahis vurgunu

AYDIN'IN Nazilli ilçesi yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Ekipler, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi. Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği öğrenildi. Hesaplarda 67 milyon liralık hesap hareketleri tespit edilirken ve kripto hesaplarında ise 30 milyon dolar hareketin olduğu anlaşıldı.