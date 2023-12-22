Acılı aileler adalet istiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda patlama sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin ailesi acıları dinmiyor. Patlamaya ilişkin davanın ilk duruşmasına katılan aileler, yaşadıkları acıyı dile getirerek faciada ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş (45) ve Cennet Yeldi (24) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Olayın ardından 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakını Musa Karaboğa, "Yandık, bittik, kül olduk. İhmal var biz hepsinden şikayetçiyiz. Biz çok zor durumlar geçirdik. 1 sene oldu acısı hafiflemiyor daha da çok artıyor" dedi.