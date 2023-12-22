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Haberler Aydın Aydın'da ekiplerden uyuşturucu operasyonu! Cezaevine gönderildi

Aydın'da ekiplerden uyuşturucu operasyonu! Cezaevine gönderildi

Aydın Sultanhisar'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretin yapan şahısa yönelik operasyon düzenlendi. Adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

İHA
Aydın’da ekiplerden uyuşturucu operasyonu! Cezaevine gönderildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretin yapan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı. Atça ve Çayiçi Mahallesinde (F.D) isimli şüphelinin ikametlerinde ve eklentilerinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada 305 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 2 adet satışa hazır fişek diye tabir edilen uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlarca tutuklanan F.D. Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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