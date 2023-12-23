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Haberler Aydın Cezaevinden izinli çıktı, araba çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti

Cezaevinden izinli çıktı, araba çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren ve izinli olarak çıkan Hüsnü Sağ, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada trafik kazası geçirdi. Feci şekilde yaralanan Sağ, hayatını kaybetti.

İHA
Cezaevinden izinli çıktı, araba çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın'da Köşk'e bağlı Ovaköy Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı cezaevinde olan ve izinli çıkan 30 yaşındaki Hüsnü Sağ'a yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası tespit edilemeyen otomonil çarptı.

Daha sonra yoldan geçen diğer araçların da üzerinden geçtiği öğrenilen Hüsnü Sağ feci şekilde hayatını kaybetti. Sabahın erken saatlerinde yolda bir şahsın cesedi bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler şahsın cenazesini yoldan kaldırıp olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hüsnü Sağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köşk'e bağlı Başçayır Köyü'nden olduğu öğrenilen Hüsnü Sağ'ın ölümü sevenlerini üzdü.

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