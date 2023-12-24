Yağış sonrası yol çöktü

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonucu karayolun bir kısmı çöktü. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunarak sürücüleri uyaran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yolu en kısa sürede onarım yapacaklarını söyledi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde son günlerde şiddetli yağışlar meydana geldi. Şiddetli yağış sebebiyle Güdüşlü-Yeniköy güzergahındaki karayolunun bir kısmı çöktü. Söz konusu yoldaki çökme nedeniyle sürücüleri uyaran Başkan Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "İlimiz genelinde meydana gelen şiddetli yağış sebebiyle Güdüşlü- Yeniköy güzergahı Karayolunda çökme meydana gelmiş ve kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Ekiplerimiz en kısa sürede onarım çalışmasına başlayacak."