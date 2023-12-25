  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Firar ettigi cezaevinin yakınlarında yakalandı

Firar ettigi cezaevinin yakınlarında yakalandı

RAMAZAN AYDEMİR
Firar ettigi cezaevinin yakınlarında yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, "Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA