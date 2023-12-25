Firar ettigi cezaevinin yakınlarında yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, "Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.