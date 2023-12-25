Uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan Ramazan A. tutuklandı. Adliye çıkışında oğlunu kelepçeli gören anne, "Hani uyuşturucu satmıyordun" diyerek oğluna sarılıp gözyaşı döktü. Ekipler, Kemer Mahallesinde çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ramazan A. (26) ve Umut A.'yı takibe aldı. Zehir tacirleri, ekiplerin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aydın Adliyesi'nden polisler eşliğinde kelepçeyle çıkartılan Ramazan A'nın annesi adliye önünde gözyaşına boğuldu. Oğluna sarılarak "Hani uyuşturucu satmıyordun" diyen anne, oğluna tepkisini de dile getirdi. Ramazan A. ekip otosuna bindirilerek cezaevine teslim edildi.