Aydın’da kundaklama iddiası! Kuşadası’nda 2 araç 1 motosiklet yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 438 Sokak üzerinde park halinde bulunan 09 L 9500, 09 AIB 119 plakalı araçlar ile 35 DFZ 96 plakalı motosiklet saat 5.30 sıralarında çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın sonucu araçlar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yerinde kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. İtfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.