Aydın polisinden 2 kıraathaneye baskın! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız iki kıraathaneye baskın düzenledi. 3 gün arayla gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalanırken, çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte toplam 12 bin 500 TL ile 200 dolar kumar parasına da el konuldu.

Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahipleri hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.