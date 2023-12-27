  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın polisinden 2 kıraathaneye baskın! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Aydın polisinden 2 kıraathaneye baskın! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Aydın'da kumarla mücadele eden polis ekipleri 3 gün arayla ruhsatsız iki kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam 28 bin 500 lira ceza yazıldı.

İHA
Aydın polisinden 2 kıraathaneye baskın! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız iki kıraathaneye baskın düzenledi. 3 gün arayla gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalanırken, çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte toplam 12 bin 500 TL ile 200 dolar kumar parasına da el konuldu.

Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahipleri hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA