Kıskançlık krizi gözünü döndürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kıskançlık krizine giren Hasibe Birkan (45), öfkesine hâkim olamayınca erkek arkadaşı İbrahim Pehlivan'ı (47) sırtından bıçakladı. Pehlivan hastaneye kaldırılırken genç kadın gözaltına alındı. Olay, Nazilli'de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İki sevgili pastanede oturdukları sırada aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Hasibe Birkan, çantasından çıkardığı bıçağı erkek arkadaşı İbrahim Pehlivan'a savurmaya başladı. Birkan, kaçmaya çalışan Pehlivan'ın sırtına bıçağı sapladı. Hastaneye kaldırılan Pehlivan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Hasibe Birkan yakalanarak gözaltına alındı.