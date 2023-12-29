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Haberler Aydın Aydın'da baskın yapılan evden Osmanlı dönemine ait tüfek ve kılıç çıktı

Aydın'da baskın yapılan evden Osmanlı dönemine ait tüfek ve kılıç çıktı

Aydın’da silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından şüpheli şahsın evine yapılan baskında, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç, tüfek ve bıçak ele geçirildi.

İHA
Aydın’da baskın yapılan evden Osmanlı dönemine ait tüfek ve kılıç çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi'nde ekipler, H.İ.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet üzeri yazılı kılıç, 1 adet tek namlulu dolma tüfek, 3 adet çift namlulu tüfek namlusu, 2 adet ahşap tüfek dipçiği, 2 adet bıçak ile Cumhuriyet dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tek kırma av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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