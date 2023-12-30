Fabrika işçisi forkliftle duvar arasına sıkıştı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Olay, Nazilli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada akşam saatlerinde meydana geldi. Fabrikada çalıştığı esnada İ.Ç isimli talihsiz işçi forkliftle duvar arasında sıkıştı. Kanlar içerisinde kalan İ.Ç'nin yardım çığlıkları atması üzerine arkadaşları talihsiz adamın yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan işçinin çok sayıda kırığı olduğu, vücudunda ve organlarında parçalanma olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden işçinin yaşadığı olayla ilgili polis inceleme başlattı.