Hız tutkusunun kurbanı oldu

ydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Veli Melik Özen (24) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Veli Melik Özen yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten düşen Özen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.