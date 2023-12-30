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Haberler Aydın Katil kocadan şok eden savunma

Katil kocadan şok eden savunma

KAZIM YÖRÜKCE
Katil kocadan şok eden savunma

Aydın'da evinde uğradığı kocasının bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş'ın 2 kez bebeğini karnında düşürdüğü ortaya çıktı. Eşini 2 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Hasan Savaş, adliyede 'Ben yapmadım' diye bağırdı. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülbeyaz Savaş, vahşi bir cinayete kurban gitti. Savaş çifti arasında önceki gece aile içi tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. Savaş, olay yerine gelen ekiplere kendisini kocasının bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Emniyette gözaltındayken rahat tavırlar sergileyen Hasan Savaş, suçlamayı reddetti. Katil zanlısının, polise ilk verdiği ifadede "Eşimin psikolojisi bozuktu. Kendi kendine bıçakladı" dedi. Hakim karşısına çıkan katil zanlısı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası talihsiz kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

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