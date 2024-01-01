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Haberler Aydın Koçarlı’nın 60 yıllık sorunu çözülüyor

Koçarlı’nın 60 yıllık sorunu çözülüyor

İHSAN KARATAŞ
Koçarlı’nın 60 yıllık sorunu çözülüyor
Aydın'ın Koçarlı ilçesinin 60 yıllık kanayan yarası olan vahşi çöp depolama sorununu AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan çözdü. Koçarlı-Çakırbeyli yolu üzerinde bulunan ve kötü görünüme sebebiyet veren çöp döküm alanında tahliye işlemlerine başlanırken 500 kamyon civarındaki çöp, Efeler'de bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisine transfer edilecek. İlçenin girişindeki çirkin görüntünün ortadan kalkacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Koçarlı'ya girişteki o kötü görüntüden Koçarlı halkını kurtarıyoruz. İlk etapta 500 kamyon civarında çöpü Aydın'daki tesislere taşımayı planlıyoruz. İkinci etapta ise o alanda ağaçlandırma yaparak rekreasyon alanı oluşturacağız" diye konuştu.
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