İnşaat malzemesi hırsızları yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaatlardan 120 bin lira değerinde demir, metal palet çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Nazilli'de bir şahsa ait inşaattan yaklaşık 70 bin TL değerinde metal palet çalındı. Yapılan detaylı araştırma sonucu A.Ç ve A.D isimli şüphelilerin hırsıçlığı kamyonet ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Bölgede başka hırsızlık olaylarının gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiren ekipler, yine aynı mahallede bir başka şahsa ait inşaattan yaklaşık 50 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındığını tespit etti.