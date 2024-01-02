  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yolcuların hayatını tehlikeye attı

Yolcuların hayatını tehlikeye attı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Yolcuların hayatını tehlikeye attı
Aydın'da seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan otobüs şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün cep telefonuyla oynadığı anları otobüsteki bir yolcu cep telefonuyla kayda alırken, yolcular canlarını tehlikeye atan şoförden şikayetçi oldu. Aydın otogarından yolcu alan ve İzmir'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü yolcuları çileden çıkardı. Yol boyunca para alışverişi yapan, sigara içen ve telefonla oynayan şoför yolcuların canını da tehlikeye attı. Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Sağ salim otogara ulaşan yolcular, canlarını tehlikeye atan otobüs şoföründen şikayetçi oldular.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA