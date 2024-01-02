Yolcuların hayatını tehlikeye attı

Aydın'da seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan otobüs şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün cep telefonuyla oynadığı anları otobüsteki bir yolcu cep telefonuyla kayda alırken, yolcular canlarını tehlikeye atan şoförden şikayetçi oldu. Aydın otogarından yolcu alan ve İzmir'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü yolcuları çileden çıkardı. Yol boyunca para alışverişi yapan, sigara içen ve telefonla oynayan şoför yolcuların canını da tehlikeye attı. Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Sağ salim otogara ulaşan yolcular, canlarını tehlikeye atan otobüs şoföründen şikayetçi oldular.