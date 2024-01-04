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Haberler Aydın Ambulans takibinde hastanelik oldu

Ambulans takibinde hastanelik oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Ambulans takibinde hastanelik oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde babasının içerisinde bulunduğu ambulansı hastane yolunda takip eden bir şahıs geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Olay, Sailer Mahallesi'nde meydana geldi. F.C. isimli şahıs daha önce beyin kanaması geçiren babasının tansiyonun yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Hastane yolunda babasının içerisinde bulunduğu ambulansı takip eden F.C.'nin kullandığı araç, virajlı yolda takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.C. ambulansla babası ile aynı hastaneye kaldırıldı.
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