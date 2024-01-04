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Haberler Aydın Aydın'da dere yatağında izinsiz altın arayan 6 kişi yakalandı

Aydın'da dere yatağında izinsiz altın arayan 6 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde dere yatağına düzenek kurarak izinsiz altın arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Aydın’da dere yatağında izinsiz altın arayan 6 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz altın madeni arama faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre bir grup Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatlarla izinsiz altın bulmaya çalıştı.

Devriye gezen jandarma ekipleri Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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