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Haberler Aydın Otomobil kaygan yolda korkuluklara saplandı

Otomobil kaygan yolda korkuluklara saplandı

KAZIM YÖRÜKCE
Otomobil kaygan yolda korkuluklara saplandı
AYDIN'IN Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil korkuluklara ok gibi saplandı. Feci kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. M.E. yönetimindeki otomobil varyanttan aşağıya inerken sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. O esnada otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve yolcu konumundaki E.A. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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