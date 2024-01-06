94 suçtan aranması olan azılı suçlu Aydın’da yakalandı

İzmir'de yüzlerce suça karışan, 94 ayrı suçtan aranması olan ve 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahsın Nazilli'de Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Şahsın kayın biraderi N.D.isimli şahsa ait kimlik bilgileri olan, sahte bir kimlik ile yaşamını sürdürdüğü bilgisi elde edildi. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için düğmeye bastı.

"FARK EDİLMEMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ"

Mahalleyi ve adresi uzun süre takip altına alan ekipler, şahsın bulunduğu ikametten nadir olarak dışarı çıktığını ve dışarı çıktığında ikamet ettiği evin çatı katından başka bir evin müştemilatına geçiş yapıp oradan sokağa giriş yaptığını tespit etti. Polis ekipleri takibini sürdürürken şahıs hiç dışarıya çıkmadığı bir saatte dışarı çıktı. Şahıs ekiplerin kovalamacası sonucu Yıldıztepe Mahallesi ara sokaklarda kıskıvrak yakalanarak cezaevine teslim edilirken, şahsın üzerinde sahte kimlik elde edildiği öğrenildi.